Keşmir'de Gündelik Hayat

SRİNAGAR, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar kentindeki Dal Gölü'nün üzerinde kurulan yüzen sebze pazarında insanlar sebze satmak için toplanıyor, 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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