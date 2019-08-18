Son Dakika Haberleri: Keşmir'de Hindistan hükümetinin kısıtlamaları devam ediyor: Temel ihtiyaçlar zor karşılanıyor
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Keşmir'de Hindistan hükümetinin kısıtlamaları devam ediyor: Temel ihtiyaçlar zor karşılanıyor

30 dakika önce

Hindistan, Cammu Keşmir'de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerini hafiflettiğini açıkladıktan sonra tekrar kısıtlamalar uygulamaya başladı. Bölgede hayat normale dönmüş değil. Kısıtlamalar Hinduların yoğun olduğu bölgelerde hafifletildi

Keşmir'de Hindistan hükümetinin kısıtlamaları devam ediyor: Temel ihtiyaçlar zor karşılanıyor, System.String[]
Hindistan, Cammu Keşmir'de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerini hafiflettiğini açıkladıktan sonra aynı kısıtlamaları tekrar uygulamaya başladı. Bölgede hayat normale dönmüş değil.

Hükümet yetkililerinin telekomünikasyon hizmetlerindeki engellemelerin giderileceği ve güvenlik önlemlerinin hafifletileceğine dair açıklamalarına rağmen dün eyaletin çeşitli bölgelerinde çıkan şiddet olayları sebebiyle yeniden kısıtlamalar uygulamaya kondu.
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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:44 
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