Keşmir'de Hint ve Pakistan ordusundan karşılıklı operasyon: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Pakistan ordusunun, Keşmir'de son 24 saatte 10 Pakistanlı sivilin yaralanmasına sebep olan Hint havan atışlarına verdiği karşılık sonucu 1 Hint askeri öldü, biri binbaşı 3 asker de yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından son 24 saatte yapılan havan atışları sonucunda 4'ü ağır olmak üzere 10 sivilin yaralandığı belirtildi.

Pakistan ordusunun atışlara hemen karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, 1 Hint askerinin öldüğü, biri binbaşı 3 askerin ise yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, vurulan Hint askeri noktasında yangın çıktığı ve karakolun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgesinde ağır yaralanan 4 kişiden 2'sinin çocuk, diğer ikisinin ise kadın olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.