Keşmir'de 'insan hakları ihlali': 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok
1 saat önce
Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan ve sonrasında bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir'de 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok.
Hindistan
'ın Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ardından başlayan kısıtlamalar bölge halkında endişeleri artırıyor. İnsan haklarının ihlal edildiği belirtilen ve iletişimin büyük oranda kesildiği Keşmir'deki yakınlarından haber alamayanlar kaygılı.
Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan ve sonrasında bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir'de 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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