Son Dakika Haberleri: Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları
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Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları

39 dakika önce

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları, System.String[]
Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.
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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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