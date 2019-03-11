Keşmir'de Paramilis Konvoyuna Düzenlenen Saldırı
1 saat önce
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Pulwama'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada öldürülenlerden birinin şubatta Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü konvoyuna düzenlenen saldırının planlayıcısı olduğu öne sürüldü.
Hindistan
'ın Cammu Keşmir bölgesinde Pulwama'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada öldürülenlerden birinin şubatta Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü konvoyuna düzenlenen saldırının planlayıcısı olduğu öne sürüldü.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ordu yetkilileri, Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını kaydetti.
Çıkan çatışmada üç direnişçinin öldürüldüğünü belirten yetkililer, öldürülenlerden birinin 14 Şubat
'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırının planlayıcısının Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünden Mudaşir Ahmed Han
olduğunu öne sürdü.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Pulwama'da 14 Şubat'ta, Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyuna yapılan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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