Keşmir'de patlama: En az 13 yaralı

Güney Asya'nın kanayan yarası Keşmir'in Güneyindeki Kulgam bölgesinde yer alan Aşağı Munda'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, aralarında çocuklarında olduğu ileri sürülen patlamada en 13 kişinin yaralı olduğunu bildirdi.Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Qazigund yerleşim yerinde bulunan Aşağı Munda'da güvenlik güçleriyle kimliği bilinmeyen kişiler arasında silahlı çatışma meydana geldiği ifade edildi. Çatışma sonrası güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesiyle, çatışma alanında kalan bir bombanın patladığı ve yaklaşık 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.