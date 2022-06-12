Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi - Son Dakika
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Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi

12.06.2022 15:37
Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi

CAMMU, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in kışlık başkenti Cammu'da bir fil bakıcısı, sıcak bir yaz gününde evcil bir file banyo yaptırıyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

CAMMU, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in kışlık başkenti Cammu'da bir fil bakıcısı, sıcak bir yaz gününde evcil bir file banyo yaptırıyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi - Son Dakika

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