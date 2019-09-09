Son Dakika Haberleri: Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi
Son Dakika Güncel Haber

Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi

1 saat önce

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi.

Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi, System.String[]

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi.

Ulusal Sismik İzleme Merkezinden (NSMC) yapılan açıklamaya göre, deprem, Azad Keşmir'in Hindistan sınırında yaşandı.

Yerin 12 kilometre altında yaşanan 5 şiddetindeki deprem başta İslamabad olmak üzere Mansehra, Mianvali, Sargoda ve Aşağı Dir gibi kentlerde de hissedildi.

Depremin ardından İslamabad'da panik yaşanırken henüz can kaybı ve yıkım bilgisi paylaşılmadı.

Son olarak şubat ayında Afganistan Pakistan sınırındaki Hindikuş Dağları'nda 5.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş, bu deprem İslamabad ve Peşaver'i sallamıştı.

Geçen sene mayıs ayında Tacikistan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İslamabad'da meclis tahliye edilmiş, ülkenin kuzeyindeki okullar ise tatil edilmişti.

Keşmir'de 2005 'te yaşanan 7.6 şiddetindeki depremde ise 85 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetmişti.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı
Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:54:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]