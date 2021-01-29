İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL
29.01.2021 12:06
Hindistan ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişi kapasiteli ilk iglo kafe açıldı. Kardan inşa edilen iglo kafe ziyaretçi akınına uğrarken mekanda bir kahvenin 366 TL olması dikkat çekti.
Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi iglo şeklinde bir kafe açıldı.
16 KİŞİLİK KAFEDE 4 MASA VAR
Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Basit Zargar tarafından tanıtılan iglo kafenin menüsünde yok yok. Kahveden yemeğe kadar her şeyin yer aldığı kafe dün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İglo kafeninkapasitesinin 16 kişilik olduğu ifade edildi. İglo kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masa da bulunuyor. Bölgede termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade edildi.
FİLTRE KAHVE 366 TL
Kafede zaman geçirmek isteyen kişilerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtilirken, 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı kaydedildi. İglo kafede filtre kahvenin fiyatının 366 TL olduğu kaydedildi.
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