Son Dakika Haberleri: Keşmir'deki Patlama (2)

Keşmir'deki Patlama (2)

1 saat önce

HİNT BASINI: 26 YARALIPakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.

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HİNT BASINI: 26 YARALI

Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.

Hint basını, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığını, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi. Yaralananların çoğunun otobüs sürücüsü ve muavinler olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Pakistan, Hindistan, Dünya
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