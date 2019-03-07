Keşmir'deki Patlama (3)
1 saat önce
1 ÖLÜ, 30 YARALIPakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
1 ÖLÜ, 30 YARALI Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.
Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:51 Kaynak: DHA
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