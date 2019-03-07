Son Dakika Haberleri: Keşmir'deki Patlama (3)

Keşmir'deki Patlama (3)

1 saat önce

1 ÖLÜ, 30 YARALIPakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Keşmir'deki Patlama (3), System.String[]
1 ÖLÜ, 30 YARALI

Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

Pakistan, Hindistan, Dünya
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