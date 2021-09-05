Keşmir'in önde gelen lideri Geylani'nin ölümünün ardından ailesine "ulus karşıtı faaliyette bulunma" suçlaması - Son Dakika

Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde polisin, 1 Eylül'de hayatını kaybeden Keşmirli lider Seyyid Ali Şah Geylani'nin aile üyelerini, "slogan atarak ulus karşıtı faaliyette bulunmakla" suçladığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi, Geylani'nin vefatı sonrasındaki gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geylani'nin aile üyelerinin "ulus karşıtı faaliyette bulunmakla" suçlandığını ifade eden yetkili, Hindistan devletine karşı yapılan herhangi bir eylem için "ulus karşıtı faaliyetler" teriminin kullanıldığına işaret etti.

Söz konusu faaliyetlerin niteliğine ilişkin detay vermeyen yetkili, polisin suçlamalarının Geylani'nin naaşının Pakistan bayrağına sarılması, sloganlar atılması ve polisle karşı karşıya gelinmesi gibi nedenlere dayandırılıyor olabileceğini belirtti.

Yetkili, Geylani'nin ailesinden kaç kişi hakkında işlem yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Geylani'nin naaşının, vasiyetine rağmen halkın geniş katılımı endişesiyle bölgenin en büyük mezarlığı olan Srinagar'daki Şehitler Mezarlığı'na gömülmesine izin verilmedi.

Geylani'nin oğlu Nasim Geylani, bazı medya kuruluşlarına polisin babasının naaşına el koyduğunu, aile üyelerinin tartaklandığını ve cenazenin yakındaki mezarlığa bir polis nezaretinde gömüldüğünü söyledi.

Geylani'nin aile üyeleri ve akrabalarından kimsenin cenazeye katılmasına izin verilmezken, Nasim Geylani aile üyelerinin ancak ertesi sabah namaz kılmalarına izin verildiğini aktardı.

Sosyal medyada yayılan videoda da cenazenin götürüldüğü esnada aralarında ağlayan kadınların da olduğu aile üyelerinin polisle tartıştığı görülmüştü.

Öte yandan polis açıklamasında, "durumdan avantaj elde etmeye çalışanlara" ilişkin endişe duyulduğu, bu nedenle cenazenin evden mezarlığa taşınmasının "kolaylaştırıldığı" kaydedilmişti.

Geylani 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Geylani, 1 Eylül'de ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

91 yaşında hayata veda eden Geylani, 2010'dan bu yana hayatının büyük bir kısmını ev hapsinde geçirdi.

Geylani, Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin statüsünün, Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, plebisitle belirlenmesini savunuyordu.

Siyasi hayatına Keşmir Cemaati İslami Partisinde başlayan Geylani, daha sonra partiden ayrılarak "Tahrik-i Hürriyet" adı verilen ve bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında toplayan Tüm Partiler Hürriyet Konferansını kurmuştu.

Keşmirli lider, hazirana kadar konferansın genel başkanlığını ve dağıtılan Cammu Keşmir Yasama Meclisinde de milletvekilliği yapmıştı.