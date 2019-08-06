Son Dakika Haberleri: Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı
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Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı

1 saat önce

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırma kararının ardından diplomatik ve askeri baskıyı artırmayı düşündüğünü duyurdu

Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı, System.String[]
Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırma kararının ardından diplomatik ve askeri baskıyı artırmaya başladı.

Hem Pakistan hem de Hindistan Keşmir bölgesinin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyor ancak her iki ülke de bölgenin sadece bir kısmını aktif olarak kontrol ediyor. Hindistan pazartesi günü kendi kontrolü altındaki bölgeye tanıdığı bazı hakları kaldırdı.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:39 
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