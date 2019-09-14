Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan askeri hayatını kaybetti

Pakistan, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusunun basınla paylaştığı bilgiye göre, Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan Hajipir bölgesinde görev yapan 33 yaşındaki Nasır Hüseyin isimli asker, hattın Hindistan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kontrol hattında son olarak perşembe günü de Gulam Rasul isimli bir asker Hindistan tarafından açılan ateş sonucu ölmüştü.

Hindistan'dan açılan ateş nedeniyle geçen hafta Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gaurav Ahluwali Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Bunun yanında bakanlıktan bir açıklama yapılmış ve Hindistan 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasına uymaya davet edilmişti.

Açıklamada ayrıca hattın Pakistan tarafındaki sivillerin Hindistan tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı ifade edilmişti.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir kontrolünde tuttuğu Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.