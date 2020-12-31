Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü - Son Dakika

Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

31.12.2020 08:17
Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü, System.String[]

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Pakistan askeri öldü, bir sivil yaralandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Pakistan askeri öldü, bir sivil yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Khuiratta bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Pakistan ordusunun ateşkes ihlaline anında cevap verdiği vurgulanan açıklamada, çıkan çatışmada bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki bir sivilin de ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Pakistan'ın, Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü kaydedildi.

Sınır bölgesindeki çatışmalar

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü - Son Dakika


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