Keşmir Krizi: Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilim En Son Yükseldiğinde Ne Olmuştu?

Her ikisi de nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında zaten var olan gerilim, jet uçakları arasında yaşanan hava çatışması ile krize dönüşmüş durumda.Hindistan ve Pakistan bölgelerini ayıran Sınır Kontrol Hattı'nda 1971'deki savaştan bu yana ilk defa bir hava çatışması yaşandı; bu çatışma, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kesiminde bulunan Pulwama'da Şubat ayında düzenlenen intihar saldırılarının sonrasında gerçekleşti.O saldırılarda 40 Hint askeri ölmüştü. Bu, Keşmir'deki Hint yönetimine karşı 30 yıldır devam eden isyan hareketinin en kanlı saldırısı oldu.Saldırının sorumluluğunu Pakistan'da konuşlanmış bir örgüt üstlendi. Delhi 'deki BBC Muhabiri Soutik Biswas, Hindistan ve Pakistan için şu andaki en büyük zorluğun, işler tamamen kontrolden çıkmadan gerilimi azaltmak olduğunu söylüyor.Pakistan Başbakanı İmran Han da, Hindistan yönetimine seslendi ve gerilimin azaltılması için diyalog çağrısı yaptı.Hindistan ve Pakistan'ın son çatışmasıHindistan ve Pakistan Keşmir'in tümünde hak iddia etse de, her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.1947 yılında İngiltere 'nin çekilmesi ile bağımsızlığını kazanan iki ülke, Keşmir nedeniyle iki kez savaştı.İki ülke arasındaki gerilim son olarak Eylül 2016'da bu kadar yükselmişti. Hindistan, Pakistan Keşmir'inde konuşlandığını savunduğu militanlara karşı "cerrahi nitelikte" saldırılar yapıldığını söylemişti.İslamabad yönetimi ise bu saldırıların düzenlendiğini reddetti.Hindistan, bu "cerrahi saldırıları" Delhi yönetimindeki Keşmir'in Uri bölgesinde bir askeri üsse düzenlenen ve 19 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sonra gerçekleştirdi.Ocak ayında ise Hindistan'ın Pencap eyaletindeki sınır kenti Pathankot'ta bulunan bir Hint Hava Üssü'ne düzenlenen saldırı, 7 Hint askeri ile altı militanın ölümüyle sonuçlanmıştı.Şubat ayında Pulwama'da yaşanan ve 40 Hint askerinin öldüğü saldırıyı ise gergin bir sessizlik izlemişti.İntihar saldırısını, Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.Pakistan yönetimi, olayda herhangi bir rol oynamadıklarını savunsa da Hint yetkililer, bu ülkeyi sorumlu tuttu ve "Pakistan'ın tam bir tecrite" uğratılacağını açıkladı.Hindistan'daki hava nasıl?BBC Delhi Muhabiri Vineet Khare, Pulwama saldırısından bu yana "Hindistan'da öfkenin yayıldığını ve halkın meşalelerle yürüyüp, güçlü bir misillemede bulunulmasını istediğini" söylüyor.Khare, "Hindistan'da federal seçimlere az bir süre kala, hiçbir hükümet zayıf ve 'teröre' boyun eğiyor gibi görünmek istemez." diyor ve devam ediyor:"Hindistan'ın, Pakistan'ın içindeki Ceyş üslerine hava saldırıları düzenlediği haberleri geldiğinde, sosyal medyada ve başka yerlerde kutlamalar düzenlendi."Ancak Pakistan'ın 2 Hint pilotu ele geçirdiğini duyurmasından sonra, Hint Dışişleri Bakanlığı sadece bir pilotun kayıp olduğunu söyledi ve kutlamaların tonu düştü.Khare, "Pakistan'ın pilot videosunu yayımlamasından sonra, kutlamalar azaldı." diyor. Pakistan'dan görünüm nasıl?Pakistan Başbakanı, sükünet ve Hindistan ile diyalog çağrısı yaptı. İki ülkenin silah kapasitesine atıf yaparak, kendisinin de Hindistan Başbakanı'nın da gerilimin yükselmesinin bedelini ödeyemeyeceğini söyledi.Han, "Bunun olmasına izin verirsek, olaylar benim de Narendra Modi 'nin de kontrolünden çıkar. Oturup, konuşmalıyız" dedi.Pakistan'daki BBC Muhabiri Tahir İmran, ülkede "vatansever" bir havanın olduğunu söylüyor.İmran, "Hem sosyal hem de konvansiyonel medyada bir çılgınlık var. Çok fazla meydan okuma ve savaş çığırtkanlığı var ama bazı insanlar sukünet ve itidal çağırısı yapıyor." diyor.İmran ayrıca, sosyal medyada sahte haberlerin paylaşıldığını ve bu sahte haberlerin bazen televizyon kanalları tarafından kullanıldığını vurguluyor.İmran, "Ne olacağı konusunda bir kaygı var ama genel olarak gerilimin azalacağı duygusu da var. Her iki taraf da itidal çağrısı yapıyor." diye konuşuyor.