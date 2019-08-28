Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması
9 saat önce
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.
Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeniden patlak verdi
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:30 Kaynak: Euronews.com
Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı.
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.
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