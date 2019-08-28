Son Dakika Haberleri: Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması
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Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması

9 saat önce

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeniden patlak verdi

Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması, System.String[]

Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı.


Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

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Mustafa Varank, Hindistan, Pakistan

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:30 Kaynak: Euronews.com
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