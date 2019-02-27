Son Dakika Haberleri: Keşmir Krizi - Pakistan: Hindistan'a Ait İki Savaş Uçağını Vurduk
BBC

Keşmir Krizi - Pakistan: Hindistan'a Ait İki Savaş Uçağını Vurduk

1 saat önce

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi.

Keşmir Krizi - Pakistan: Hindistan'a Ait İki Savaş Uçağını Vurduk, System.String[]
Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi.

Pakistan, Çarşamba sabaha karşı Hindistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik hava operasyonları düzenlediğini teyit etti. Ancak bu operasyonların hava sahası ihlali yapılmadan gerçekleştiği belirtildi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde ise üç Pakistan savaş uçağının hava sahası ihlali yaptığı iddia edildi.

Pakistan'ın açıklamasında operasyonlara misilleme olarak Hindistan hava kuvvetlerinin savaş uçaklarını Pakistan kontrolündeki Keşmir'in hava sahasına yönlendirdiği belirtildi.




Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan hava sahası içerisinde kalarak kontrol hattı üzerinde operasyonlar icra etmiştir" dendi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise bir savaş uçağının Seinagar bölgesinde düştüğü teyit edilse de, uçağın Pakistan jetlerinin açtığı ateş sonucunda düştüğü iddiası teyit edilmedi.

Reuters haber ajansına konuşan Seinagar Emniyet yetkilisi, düşen uçaktaki iki pilotun yanı sıra bir de sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Gerilim nasıl tırmandı?
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:59 

Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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