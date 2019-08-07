Son Dakika Haberleri: Keşmir krizi: Pakistan Hint büyükelçiyi sınır dışı ediyor
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Keşmir krizi: Pakistan Hint büyükelçiyi sınır dışı ediyor

1 saat önce

Hindistan, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu ve son dönemde gerginliğin arttığı Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı almasının ardından kriz giderek derinleşiyor. Pakistan, Hindistan’ın İslamabad büyükelçisinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Keşmir krizi: Pakistan Hint büyükelçiyi sınır dışı ediyor, System.String[]
Hindistan, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı almasının ardından kriz giderek derinleşiyor. Pakistan, Hindistan'ın İslamabad büyükelçisinin sınır dışı edileceğini açıkladı. Yeni Delhi Büyükelçi olarak atananan Pakistanlı diplomat da buradaki görevine başlamayacak.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ARY kanalına telefonla yaptığı açıklamada "Bizim büyükelçimizin artık Delhi'de olmayacağı çok açık. Buradaki adamın (Hint Büyükelçi) da ayrılacağı da gayet net" ifadesini kullandı.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57 
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