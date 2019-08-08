Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın "doğrudan diyaloğundan" yana
14 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hindistan ve Pakistan arasında "direk diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişlerinden bir sözcü "Keşmir konusunda ABD Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Hindistan
ve Pakistan
arasında "doğrudan diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı "Keşmir konusunda ABD, Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:28
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