Son Dakika Haberleri: Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın "doğrudan diyaloğundan" yana
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Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın "doğrudan diyaloğundan" yana

14 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hindistan ve Pakistan arasında "direk diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişlerinden bir sözcü "Keşmir konusunda ABD Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.

Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hindistan ve Pakistan arasında "doğrudan diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı "Keşmir konusunda ABD, Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:28 
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