Son Dakika Haberleri: Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri hayatını kaybetti

Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri hayatını kaybetti

50 dakika önce

Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri hayatını kaybetti, System.String[]

Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki Baroh ve Çirikot bölgelerine Hindistan kontrolündeki bölgeden ateş açıldı.

Hint ateşinde Naimat Vali isimli Pakistan askeri ile iki kadının öldürüldüğü, iki köylünün de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açılan ateşe karşılık verildiği belirtilen açıklamada, Hint askeri noktalarının vurulduğu ve zaiyat verildiği ifade edildi.

Saldırı, Hindistan tarafının Kontrol Hattı'nda ateşkes ihlalini artırması nedeniyle Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Yardımcısı Gaurav Ahluvalia'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasının bir gün sonrasında yaşandı.

Son olarak 14 Eylül'de yine Kontrol Hattı'nda Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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