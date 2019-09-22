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Keşmir sorunu

12 dakika önce

Cansuyu Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Keşmir'de yaşanan dramı dünya gündemine taşıması çağrısında bulundu.

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Cansuyu Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Keşmir'de yaşanan dramı dünya gündemine taşıması çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Hindistan egemenliği altındaki Cammu Keşmir bölgesinde uzun yıllardır insani bir krizin yaşandığı, Hindistan tarafından Keşmir halkının Pakistan'a bağlanma ve özgürlük taleplerinin devamlı olarak görmezden gelindiğini ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hali hazırda devam eden Birleşmiş Milletler toplantısında ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da bulunacak, millet ve devlet hassasiyeti gösterdiğimiz konularda ülkemiz adına bir konuşma gerçekleştireceklerdir. Millet ve Din temelinde kardeş olduğumuz, en dara düştüğümüz anda kurtuluş savaşımızda yanımızda bulunan İzzetli Keşmir halkının BM Genel Kurulunda gündeme getirilmesi tarih ve insanlık vicdanında büyük bir anlam taşıyacaktır. Aziz milletimizin vefa duygusunun en güzel bir ifadesi olarak Cammu-Keşmir meselesinin BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyanın gündemine getirilmesi; referandum sürecinin BMGK tarafından tekrar gündeme alınması ve bir halk referandumunun uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılması; işgal ve gayri hukuki uygulamaların ortadan kaldırılması, Keşmir halkının en büyük beklentisidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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