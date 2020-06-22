Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenlenecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, 22 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenleneceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



" Pakistan'ın talebine binaen, Jammu Keşmir'de mevcut durumu ele almak üzere, 22 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın da katılacağı ve videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, Keşmir'de devam eden insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunlar bağlamında İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir." - ANKARA