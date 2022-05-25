Keşmirli direniş liderlerinden Yasin Malik iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Keşmirli direniş liderlerinden Yasin Malik iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

25.05.2022 18:36
Keşmirli direniş liderlerinden Yasin Malik iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Hindistan'da mahkeme, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Hindistan'da mahkeme, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesi (NIA) Mahkemesi, "terörizmi finanse etmek ve barışı bozmaktan" suçlu bulduğu JKLF lideri Malik hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Malik'e iki kez müebbet hapis, 5'er kez 10 yıl ve 3'er kez 5 yıl hapis cezası verdi.

Ömür boyu hapis cezasının ölüme kadar sürdüğünü belirten mahkeme, Malik'i ayrıca yaklaşık 12 bin 900 dolar para cezasına çarptırdı.

Malik, 19 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede "terör faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu bulunmuştu.

Davayı iddia makamları ve Malik'in savunmalarını dinlemek için 25 Mayıs'a erteleyen mahkeme Malik'ten bir sonraki duruşmaya kadar finansal varlıklarının kaynaklarına dair belgeler sunmasını istemişti.

Malik ise dava süresince suçlamaları reddederek, kendisinin "özgürlük savaşçısı" olduğunu söylemişti.

JKLF lideri Malik, terörist faaliyetlerde bulunmak, yasa dışı fon toplamak, terör örgütlerinin üyesi olmak, komplo kurmak ve bozgunculuk çıkarmak iddialarıyla yargılanıyordu.

Hindistan'da terör suçları kapsamında idam ve müebbet hapis cezası verilebiliyor.

2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.

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Kaynak: AA

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