Keşmirli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı - Son Dakika

Keşmirli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

28.04.2021 21:17
Keşmirli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı, System.String[]

Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşayan Keşmirli ressam Rabi Pirzada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini resmetti.

Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşayan Keşmirli ressam Rabi Pirzada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini resmetti.

Pirzada, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İslam dünyasında en sevdiği lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin bugüne kadar yaptığı en iyi çalışması olduğunu belirtti.

Pirzada'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portre çalışmasını sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Portre çalışmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Pirzada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının her sorunuyla ilgilenen bir lider olduğunu belirterek, "Çok cesur biri. Birkaç gün önce onun Türkiye'de bir aile ile iftar yaptığını gördüm ve bunu gerçekten takdir ettim." dedi.

"Pakistan halkından Türk halkına hediye"

Pirzada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili düşüncelerinin sadece kendisine ait olmadığını, çevresindeki ressam arkadaşlarının ve entelektüellerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Müslüman ülkeler için çalışan liderler görmek istediklerini dile getiren Pirzada, portre çalışmasında bu duyguların etkili olduğunu vurguladı.

Pirzada, şartlar uygun olursa portresini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat takdim etmek istediğini ifade ederek, "Portreyi tamamlamam 20 günün üzerinde sürdü. Normalde yaptığım hiçbir çalışmayı ücretsiz vermiyorum. Ancak bu eser tüm Pakistan ve Keşmir halkı adına ressam Pirzada'dan Türk halkına bir hediye." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da sanat çalışmaları da sürüyor vurgusu

Öte yandan Pirzada, Türkiye'de sergisinin açılacağını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tarihin henüz netleşmediğini belirtti.

Pirzada, Pakistan'ın yurt dışından farklı görüldüğüne işaret ederek, çalışmalarını yapmasının bir başka amacının ülkesindeki sanat faaliyetlerinin varlığını dünyaya duyurmak olduğunu vurguladı.

Eski şarkıcı ve oyuncu Pirzada'nın sosyal medyada 4 milyonun üzerinden takipçisi bulunuyor. Pirzada ayrıca kurucusu olduğu Rabi Pirzada Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Keşmirli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı - Son Dakika


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