Keşmirliler yasaklara rağmen "Diriliş Ertuğrul" izliyor - Son Dakika
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Keşmirliler yasaklara rağmen "Diriliş Ertuğrul" izliyor

6 saat önce

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de uygulanan uydu yayını ve internet yasağına rağmen çoğaltılan ve hafıza kartlarına yüklenen Diriliş Ertuğrul dizisini izlemek en popüler aktiviteler arasında yer alıyor.

Keşmirliler yasaklara rağmen

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de uygulanan uydu yayını ve internet yasağına rağmen çoğaltılan ve hafıza kartlarına yüklenen Diriliş Ertuğrul dizisini izlemek en popüler aktiviteler arasında yer alıyor.

Hindistan'ın The Print internet sitesindeki habere göre, 'Türk Game of Thrones'u olarak adlandırılan dizi, bölgede Pakistan, Türk ve İran yapımlarının yasak olmasına rağmen en çok izlenen diziler arasında bulunuyor.

İnternet ve uydu yayınının yasak olduğu Cammu Keşmir'de halk, dizinin kopyalarını çoğaltarak elden ele dağıtıyor.

Cammu Keşmir'in Srinagar kentinde yaşayan Rafi Ahmed, yaptığı açıklamada, bölgede sokağa çıkma yasağının başlamasıyla eve kapanan insanlar için dizinin en popüler aile etkinliği haline geldiğini söyledi.

Özellikle gençlerin diziyle hem İslam tarihini tanıdığını hem de güzel vakit geçirdiğini belirten Ahmed, akşam namazı ardından halkın camilerde toplanarak diziyi tartıştığını ifade etti.

Vasim Şafi ise evlerinde ailecek diziyi izlediklerini kaydederek, "İslam tarihini öğrenmenin yanında dizideki olaylarla günümüzde yaşanan kültürel ve politik atmosfer arasında bağlantı kurabiliyoruz. Dizide günümüzde yaşadığımız insan hakları ihlallerinin benzerinin işlendiğini görebiliyoruz." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in Rainawar bölgesinde yaşayan İrfan Ahmed ise evlerindeki en büyük sevincin dizinin tüm sezonlarının bir komşusunun eline geçtiğinde yaşandığını belirtti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış sokağa çıkma yasağıyla internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmişti.

Ayrıca bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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