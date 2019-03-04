Son Dakika Haberleri: Keşmiş Gerilimi: Hindistan Ordusunun Askeri Kapasitesi Savaşa Ancak 10 Gün Dayanabilir
BBC

Keşmiş Gerilimi: Hindistan Ordusunun Askeri Kapasitesi Savaşa Ancak 10 Gün Dayanabilir

1 saat önce

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi sonrası iki nükleer gücün askeri kapasiteleri tekrar masaya yatırıldı.

Keşmiş Gerilimi: Hindistan Ordusunun Askeri Kapasitesi Savaşa Ancak 10 Gün Dayanabilir, System.String[]
Hindistan hükümeti, yarın bir savaş çıkarsa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, teçhizatın yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi.

Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti.




Pakistan geçtiğimiz ay Keşmir'de uçağını düşürdüğü Hint savaş pilotunu gözaltına almış, daha sonra 'barış jesti' olarak serbest bırakmıştı.

Hint pilot tek parça geri döndü ancak Sovyet döneminden kalma ihtiyar uçağı onun kadar şanslı değildi. Neden cephane modernleşemiyor?

NYT'nin haberine göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ınkinin iki katı.

Hindistan'da bütçe yönetiminin yetersizliği ve silah alımı gibi konuların bürokrasiye takılması da orduyu zayıflatan başlıca sorunlar.




Öte yandan deniz, kara ve hava güçleri de bir ortaklık değil rekabet içinde.

Hint yetkililer 2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak açıkladı.

Ancak Hindistan'ın bu bütçenin önemli bir kısmını 1.2 milyon aktif görevdeki askerin maaş ve emekliliğine ayırması sonucu cephanenin yenilenmesi için kullanılabilecek para 14 milyar dolarla sınırlı.

Ordunun modern silahlar alması için asker kapasitesini azaltması da o kadar kolay değil.

Hindistan ordusunun yarattığı iş imkanları, kronikleşen istihdam sorununa bir çare olarak da görülüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:09 

New York Times, Pakistan, Hindistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı

İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada Prodigy'nin Solisti Keith Flint, Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşmiş Gerilimi: Hindistan Ordusunun Askeri Kapasitesi Savaşa Ancak 10 Gün Dayanabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]