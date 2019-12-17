KESO'dan üyelerine yeni hizmet aracı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KESO'dan üyelerine yeni hizmet aracı - Son Dakika

KESO'dan üyelerine yeni hizmet aracı

6 saat önce

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, göreve geldikleri iki yıldan bu yana oda da yapmış olduğu yenilik ve hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

KESO'dan üyelerine yeni hizmet aracı, System.String[]

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, göreve geldikleri iki yıldan bu yana oda da yapmış olduğu yenilik ve hizmetlere bir yenisini daha ekledi.


Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin kullanımı için yeni bir hizmet aracı aldı. Esnafların fuar ve bayii davetlerine toplu olarak gitmeleri için alınan 17 kişilik midibüsün içerisinde esnafların seyahat esnasında rahat etmeleri için her türlü teknolojik alt yapının mevcut olduğu belirtildi.


KESO yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım "Göreve geldiğimizden bu yana esnaflarımız için onlarında fikirleri doğrultusunda hizmetlerimizi yapıyoruz. Esnafımızın en büyük sıkıntılarından biri olan meslekleriyle ilgili fuar ve bayii organizasyonlarına toplu katılımların aksamasıydı. Biz bu sıkıntıyı daha önceleri araç kiralayıp ya da kurumlardan araç isteyerek gidermeye çalışıyorduk. Kiralamada maliyetler yüksek olduğundan bunun yerine bu tür katılımlar için odamız bünyesine 17 kişilik bir midibüs aldık. Esnaflarımız artık meslekleri ile ilgili fuarlara daha rahat katılım sağlayacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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