Son Dakika Haberleri: Keso Yönetimi Birinci Yılını Kutladı

Keso Yönetimi Birinci Yılını Kutladı

1 saat önce

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (KESO) geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerini kazanan yönetimin birinci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Keso Yönetimi Birinci Yılını Kutladı, System.String[]
Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (KESO) geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerini kazanan yönetimin birinci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

6 Şubat 2018'de mazbatasını alarak göreve başlayan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ve yönetimi pasta keserek görev süresinin birinci yılını kutladı.

Geçen bir yılı değerlendiren Çalım, "Öncelikle esnaf dostlarımıza teşekkür ederim. Bir yıl önce bizi layık görüp göreve getirmişlerdi. Öncelik hedefimiz esnafımızın yararına onlara kolaylık sağlayacak hizmetler yapmak oldu. Esnafımıza birçok alanda indirim sağlayan KESO Kartı hizmete soktuk. Esnaflarımızın çocuklarına ücretsiz eğitim kursları veriyoruz. Sektör fuarlarına yoğun katılım sağlıyoruz. Bir yıl içinde odamızı teknoloji açısından standartların üstüne çıkardık. Oluşturduğumuz Ar-Ge birimi ile esnaflarımız isteklerini toparlayıp hayata geçirmek üzere planlamalar yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda hem esnafımıza hem de ilçemize katkı sağlayacak projeler olacaktır" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keso Yönetimi Birinci Yılını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]