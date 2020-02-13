KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine başladı - Son Dakika

KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine başladı

16 dakika önce

Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği(KESOB) ile Toplu Konut İdaresi arasında yapılan Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde yapımı tamamlanan 709 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine başladı, System.String[]

Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği(KESOB) ile Toplu Konut İdaresi arasında yapılan Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde yapımı tamamlanan 709 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.


Konut sahiplerinin şantiyelerde bir heyetle beraber konutlarındaki eksikleri bildirerek tamamlanması için evrak dolduracağını söyleyen KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övünç, "Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde bulunan 709 adet konut, 7 dükkan, 1 ticarethane, 1 cami Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Toplu Konut İdaresi arasında yapmış olduğumuz sözleşmeyle beraber tamamlanmıştır. Bin 834 konutu daha önceden teslim etmiştik ve dünden itibaren de yapımı tamamlanan 709 konutumuzu da, bu ay ve gelecek ay içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yığılma yaşanmaması için de bankalarla görüşmelerimi sağladık ve 40 kişi KDV oranını yatırdıktan sonra şantiyeye gelerek, Ankara'dan gelen arkadaşlarımızdan anahtarlarını alıyor ve anahtarla beraber kendilerine bir belge veriyoruz. Kendi konutuna girdikten sonra eksikliklerini tespit ederek, müteahhit firmaya belgesini verecek" dedi.


Övünç, daha önce tamamlanan konutların teslimi için belgelerdeki eksikliklerin tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


"Şimdiye kadar beklememizin sebebi ise, konutların açılmasının yaklaşık olarak 1 ay kadar süreç istemesi. Arkadaşlarımız burada öncelikle eksiklerini tamamlasınlar ve daha sonra da evlerine taşınsınlar diye biraz daha öne aldık. 31 Aralık'ta inşaatlarımız tamamlanmıştı fakat asansörlerimizin yeşil etiketini almasını bekledik çünkü yeşil etiket olmadan konut teslimi yapılamıyor. Bizler hem meskenlerini hem de inşaat ruhsatlarını bu süre içerisinde aldık ve İnşallah Mart'ın 15'ine kadar anahtarlarımızı teslim edeceğiz ve hak sahipleri konutlarındaki eksikleri tespit ederek taşınabilir hale getirilecek." - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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