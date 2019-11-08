Son Dakika Haberleri: KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı
Son Dakika Güncel KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı

6 saat önce

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı, System.String[]

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı.


KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında, ulusça saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"10 Kasım, bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Aziz Atatürk'ün; Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilinci ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılma ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırma çabalarımızı devam ettireceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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