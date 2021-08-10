KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, aşı çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın tekrar kapanma riskiyle karşılaşmaması için vatandaşları aşıya davet etti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iş yerlerinin 18 ay kadar kapalı kaldığını ifade etti.

Esnafın, artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirten Öztürk, birlik ve beraberlik içesinde kurallara uyarak bu salgından kurtulmanın mümkün olduğunu aktardı.

İş yerlerinin tekrar kapanma riski ile karşı karşıya kalmak istemediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Esnafımız tekrar kapanma korkusu yaşıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çocuklarının geleceğini, çevresindeki insanları düşünüyorlarsa aşı yaptırsınlar. Ekonomik olarak zora girmek istemiyorsak aşı oranını artırmalıyız. Aşı yaptırdığınız anda bir can kurtarıyorsunuz. Çevrenizden aldığınız duyumlarla aşıdan kaçmayın. Bilim insanları, devlet büyükleri aşı olunması gerektiğini söylüyor."

Aşı yaptırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Gerekirse aşı yaptırmayanları belirli yerlere almamalıyız. Eğlence merkezleri, kahvehaneler, oteller gibi insanlarla iç içe bulunacakları yerlere alınmamaları için gerekli başvuruları yapıyoruz. Hepimizin bir işi, geleceği var. Vaka sayılarının artması, ölüm oranlarının yüksek olması bizim iş yerlerimizin kapanması ve sosyal hayatımızın kısıtlanması anlamına geliyor. Tekrar eski halimize dönmeyelim. Tek isteğimiz işlerimize devam edebilmek."