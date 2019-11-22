Son Dakika Haberleri: KESOB Başkanı Övüç'ten 24 Kasım Mesajı
Son Dakika Güncel KESOB Başkanı Övüç'ten 24 Kasım Mesajı - Son Dakika

KESOB Başkanı Övüç'ten 24 Kasım Mesajı

7 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KESOB Başkanı Övüç'ten 24 Kasım Mesajı, System.String[]

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi için öğretmenlerimiz, bin bir zorluk ve fedakarlık içerisinde ülkemizin dört bir köşesinde kalkınmanın, ilerlemenin, bilimin ve medeniyetin ışığını yaymaya gayret etmektedirler. Öğretmenlerimizin en büyük gayesi, çağdaş bilgilerle donatılmış, ilkeli ve erdem sahibi bir nesil yetiştirmektir. Araştıran, sorgulayan, üreten bir gençlikle, ülkenin geleceği daha da aydınlık olacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, saygılar sunuyorum." - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Son Dakika: Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KESOB Başkanı Övüç'ten 24 Kasım Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]