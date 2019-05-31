KESOB Başkanı Övüç'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Ramazan Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
KESOB Başkanı Övüç, "Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz; sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Bayramlarımız birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirmek, aramızdaki dayanışma ve birliği arttırmak, milli ve kültürel değerlerimizi daha da yüceltmek açısından güzel bir vesile teşkil etmektedir. Ramazan Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, bayramların güzelliğini, anlamını ve değerini bayram günleriyle sınırlı tutmayıp yaşamımızın her anında ve tüm insani ilişkilerimizde hatırlamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, Bayramın Ülkemizin, Milletimizin ve tüm İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. " - KAYSERİ