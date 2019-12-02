Son Dakika Haberleri: KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi
Son Dakika Güncel KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi - Son Dakika

KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi

7 saat önce

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi, System.String[]

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Övüç, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ne yapılacak 3. etap konut çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Göreve geldikleri günden itibaren esnaf ve sanatkara yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Övüç, şunları kaydetti:

"3. etap toplu konut projemizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladık. TOKİ işbirliğiyle esnaf ve sanatkarlar, emekli, engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin müracaat edeceği projemizi, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde hayata geçireceğiz. Projede, alt gelir grubu 2+1 için 188, orta gelir grubu 3+1 için ise 96 konut yapılacak. Toplam 284 konutun yapılacağı projemize, esnaf sanatkar, emekli, şehit aileleri ve engelli olmak üzere 4 farklı kategoride başvuru alınacak."

Öte yandan Övüç, konut alıcılarından 2+1 tercih edenlerin 5 bin 500 lira, 3+1 tercih edenlerin 8 bin lira başvuru bedeli ödeyeceğini, şehit aileleri ve vazife malullerinden başvuru bedeli alınmayacağı duyurdu.

Övüç, esnaf ve sanatkarların 2-13 Aralık, şehit aileleri ve vazife malullerinin 16-19 Aralık, engellilerin 20-25 Aralık, emeklilerin de 26-31 Aralık tarihlerinde konut talebi için başvurabileceklerini aktardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı! Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]