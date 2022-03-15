KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa kredi veya hibe desteği talebi - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, devletten 2-3 yıl geri ödemesiz kredi ya da belli miktarda hibe ödemesi talep ettiklerini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde devletin küçük esnafa bazı desteklerde bulunduğunu hatırlattı.

Yeni yıldaki zamların esnafın sıkıntı yaşamasına neden olduğunu vurgulayan Öztürk, esnafın ayakta kalabilmesi için desteklerin sürmesi gerektiğini aktardı.

Esnafın her zaman devletinin yanında olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletimizden gelen desteklerin katlanarak devam etmesini bekliyoruz. Esnafımız fahiş zamların altından kalkamıyor. Faturalarda yapılan düzenlemelerin esnafımıza fazla katkısı olmadı. Maliyetlerin artması ürünlerin artışına, bu artış da vatandaşın cebine yansıyor. Ürünlerine yüksek zam yapmak istemeyen esnafımız günü kurtarmakla yetiniyor. Gerekirse devletimiz 2-3 yıl geri ödemesiz kredi ya da belli miktarlarda hibe ödemesi yapmalıdır."