Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: "Perakende Ticaret Kanunu Güncellenmeli" - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'inden geçmesini beklediklerini belirtti.

Öztürk açıklamasında, "Piyasadaki haksız rekabet esnaflarımızın kalkınmasını engelliyor. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. Bu konuyu hızlandırarak kanunda güncellemeye gidilmesi hem üreticiyi ve esnafı hem de tüketiciyi çeşitli aldatmalara karşı koruyacak" dedi. Gramaj hilelerinin de önüne geçilebileceğini aktaran Öztürk, "Fiyatlar üzerinde oynanan haksız rekabet oyununa gramaj hileleri de eklendi. 1 kilogramlık ürünün üzerinde küçük yazılarla 950 gram yazdığını görüyoruz. Hem piyasaları hem vatandaşın cebini etkileyen bu küçük hileler büyük sorunlar doğuruyor. Vatandaşlarımız zincir marketlerden alışveriş yaparken yalnızca fiyata değil aldığı ürünün gramajına da dikkat etmelidir. Yasada beklenen güncelleme, bu ve benzeri sorunları giderecek, her sokak başında birden fazla şube açan zincir market furyasının önüne geçecektir" diye konuştu - KIRŞEHİR