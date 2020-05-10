KESOB'da berber ve kuaförlerin açılış yoğunluğu - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) koordinesinde, iş yerlerini açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yönelik sağlık ekipleriyle birlikte Kovid-19 test taramaları yapıldı.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisi ile beraber çalıştıkları personellerine, mesaileri başlamadan önce koronavirüs salgınına yönelik, KESOB toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekiplerle testlerinin yaptırıldığını söyledi.

İcra ettikleri meslek gereğince insanlarla yakın temas içerisinde olan esnafların testlerin yapılarak salgının bulaşma riskini azaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, test sonucu negatif çıkanlara iş yerini açmalarına müsaade ettiklerini, 11 Mayıs'tan itibaren vatandaşların açık olan işletmelere, huzur içerisinde gidebileceklerini dile getirdi.