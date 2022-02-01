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KESOB'dan elektrik faturalarında esnafa özel güncelleme talebi - Son Dakika

KESOB'dan elektrik faturalarında esnafa özel güncelleme talebi

01.02.2022 12:24
KESOB'dan elektrik faturalarında esnafa özel güncelleme talebi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, elektrik faturalarının esnafa özel olarak güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, elektrik faturalarının esnafa özel olarak güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe gelen zamların esnafı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Esnafın iş yoğunluğunun azaldığını vurgulayan Öztürk, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlandığını aktardı.

Kış günlerinde esnafın elektrik faturası sıkıntısının arttığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'in de önerdiği gibi esnafımız için yazlık ve kışlık faturalandırma yapılmalı. Doğalgaz ve elektrik faturalarının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı ya da zam oranı esnafa özel güncellenmeli. Yoksa esnafımızın vitrinindeki tüm ışıklar sönecek. Kasaplar dolabını çalıştırmaya korkuyor, bakkallar dondurma dolaplarını iade ediyor. 3 bin liralık fatura 6-7 bine yükseldi. Devletimizin bu pandemi döneminde bize destek olması lazım. Zaten büyük marketlerin altında yeterince ezildik. Küçük esnafın nefes alması lazım. Şartlar çok ağırlaştı. Başta Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Küçük esnafa destek olun."

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Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Doğalgaz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KESOB'dan elektrik faturalarında esnafa özel güncelleme talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KESOB'dan elektrik faturalarında esnafa özel güncelleme talebi - Son Dakika
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