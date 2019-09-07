KESOB'dan ilçe istişare toplantıları

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Akpınar ve Mucur'da oda üyeleriyle bir araya geldi.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Mucur Esnaf Odası Başkanı Hasan Aydemir ve Akpınar Esnaf Odası Başkanı Nihat Köylü'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe esnafının talepleri ve sorunları dinleyen Öztürk, oda birliklerinin fedakarca yaptıkları çalışmalarla, esnafa faydalı hizmetler sunduklarını anımsattı.

Esnafın, çarşıda, pazarda sahada, vatandaşla sürekli iç içe olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de vatandaşlarımızın en güzel, ferah ve iyi şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin kurduğu Ahilik teşkilatına uygun birer nefer olarak hizmet vermeye hepimiz devam edeceğiz. Esnafımızın bayramı yaklaşıyor. 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ahilik Haftası'nı kutlayacağız. Kırşehir'e yakışır bir şekilde haftayı gerçekleştirmek ve Ahi Esnafı geleneğine uygun çalışmalarımızı yapma gayreti içindeyiz. Kırşehir kent merkezi ve ilçelerimizde de kutlayacağımız bu etkinliğe tüm esnaflarımızın katılmasını bekliyoruz."

Öztürk ile oda başkanları ilçelerde esnafları ziyaret etti.