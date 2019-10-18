Son Dakika Haberleri: KESOB esnafa bayrak dağıttı
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KESOB esnafa bayrak dağıttı

1 saat önce

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi.

KESOB esnafa bayrak dağıttı, System.String[]

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi.


KESOB Başkanı Şevket Memiler, Barış Pınar harekatına destek verdiklerini ifade ederek, "Esnafımıza ve vatandaşlarımıza 10 bin Türk bayrağı dağıttık. Şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Allah bu ülkenin birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermesin. KESOB olarak esnafımıza ve Kilis hakkına şehit kanıyla yıkanmış bayrağımızı dağıttık" dedi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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