KESOB esnafa bayrak dağıttı
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Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, Barış Pınar harekatına destek verdiklerini ifade ederek, "Esnafımıza ve vatandaşlarımıza 10 bin Türk bayrağı dağıttık. Şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Allah bu ülkenin birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermesin. KESOB olarak esnafımıza ve Kilis hakkına şehit kanıyla yıkanmış bayrağımızı dağıttık" dedi. - KİLİS
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