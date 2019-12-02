Son Dakika Haberleri: KESOB'un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak üzere
Son Dakika Güncel KESOB'un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak üzere - Son Dakika

KESOB'un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak üzere

6 saat önce

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından yapılan açıklamada, birlik tarafından yaptırılan 709 konutluk 2. Etap toplu konut projesinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

KESOB'un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak üzere, System.String[]

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından yapılan açıklamada, birlik tarafından yaptırılan 709 konutluk 2. Etap toplu konut projesinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.


KESOB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine göreve geldiğimiz günden itibaren esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda esnaflarımızın ve yanlarında çalışanların konut ihtiyaçlarının olduğunu tespit ederek bu yönde çalışmalar yapmaya başladık. Amacımız ev sahibi olamayan esnaflarımızı ev sahibi yapmaktı. Sözümüzü tuttuk ve 2 Toplu Konut Projesi Geliştirdik. Bilindiği üzere 834 konutluk 1. Etap Toplu Konut Projemiz tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. 709 Konutluk 2. Etap Toplu Konut Projemizde tamamlanmak üzere olup en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilecektir. 3. Etap Toplu Konut Projemizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Esnaf ve sanatkarlar, Emekli, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin müracaat edebileceği 3. Etap Sosyal Sorumluluk Konut Projemizi Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde hayata geçiriyoruz. Söz konusu projede, "(2+1) Alt Gelir Konut Grubu" 188 adet konut ve "(3+1) Orta Gelir Konut Grubu" 96 adet konut olmak üzere toplam 284 adet konut bulunmaktadır. 2 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, Alt Gelir ve Orta Gelir olmak üzere 2 ayrı konut grubunda ve Esnaf ve Sanatkar, Emekli, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri olmak üzere de 4 farklı kategoride başvuru alınacaktır." - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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