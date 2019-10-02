Kestane ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
46 dakika önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bayramgazi köyü, Muşna Mahallesi'nde kestane toplamak için ağaca çıkan Ramazan Kürelioğlu (64), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Kürelioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozkurt Devlet Hastanesinden Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kürelioğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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