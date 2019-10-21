Son Dakika Haberleri: Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA
Son Dakika Güncel Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA

Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA

48 dakika önce

Bursa'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çukuryayla mevkisine komşusuyla kestane toplamaya giden Hüseyin Öztürk (78), çıktığı ağaçta tutunduğu dal kırılınca eğimli arazide metrelerce yuvarlanarak dereye düştü.

Kayaya çarpması sonucu kafasından yaralanan Öztürk, komşusunun ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, arazinin engebeli olmasından dolayı AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma'dan (NAK) yardım istedi.

Araziden çıkmak için komşusunun yardımıyla bir süre yürüyen Öztürk, daha fazla ilerleyemeyince fenalaşarak yol kenarına yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden kurtarma ekipleri, yolda doğal gaz hattı döşendiği için araç geçişini sağlayamayınca yürüyerek olay yerine ulaştı.

Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Öztürk'ün ölümünün, başına aldığı darbe ve hipotermi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA

Hüseyin Öztürk, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]