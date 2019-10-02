Son Dakika Haberleri: Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

13 dakika önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde kestane ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde kestane ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyü Muşna Mahallesi'nde kestane toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Ramazan Kürelioğlu, dengesini kaybederek çıktığı kestane ağacından düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kürelioğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ramazan Kürelioğlu, tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu İzmir'de freni boşalan kamyonun, 9 otomobili ezdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]