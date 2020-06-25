Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor - Son Dakika

Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

- Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor Kabadüz ilçesinde kestane ormanlarına yakın yerlerine kovanlarını yerleştiren arıcılar kestane balı elde etmek için gün boyu arılarla ilgileniyorlar.

- Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

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ORDU - Kabadüz ilçesinde kestane ormanlarına yakın yerlerine kovanlarını yerleştiren arıcılar kestane balı elde etmek için gün boyu arılarla ilgileniyorlar.

İlçenin Yeşilyurt Mahalle sakinlerinden arıcı Muammer Demir kestane ağaçlarının çiçeklerini açtığını söyledi. Hava koşullarının tam istedikleri gibi gittiğini anımsatan Demir konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu yılın bal açısından bereketli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hava şartları biz arıcıların istediği gibi uygun devam ediyor. Yağmur güneşle çiçeklerini açan kestane ağaçlarından son günlerde yoğun bal gelmeye başladı. Şimdiden arılar petekleri balla doldurdu. On gün daha devam edeceğini düşündüğüm kestane balında bu yıl kaliteli bal almayı hedefliyorum.

Kabadüz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor - Son Dakika Ekonomi

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