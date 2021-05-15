Kestane Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kestane Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Kestane Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kestane Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 23:20
Kestane Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kestane Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Kestane alerjisi sebze ve meyve ile tüketildiğinde de görülebilen bir alerji çeşididir.

Kestane alerjisi sebze ve meyve ile tüketildiğinde de görülebilen bir alerji çeşididir. Bunun nedeni ise besinlerdeki protein ile kestane içerisindeki proteinin uyuşmaması olarak bilinir.

Kestane Alerjisi Nedir?

Kestane alerjisi, kestane tükettikten sonra kestanenin içerisinde barındırdığı proteine bağlı olarak vücudun buna tepki göstermesi anlamına gelir. Bu hastalık, çocuklarda, bebeklerde, yetişkinlerde ve her yaşta görülebilen bir hastalıktır.

Kestanenin yenmesi haricinde dokunulduğu takdirde bile alerjisi olan kişilerde reaksiyon gösterecektir. Bunun yanında kestaneyi koklamak da alerji belirtilerini ortaya çıkarır. Bunun en belirgin nedeni, kestane içerisinde bulunan proteinin, bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanıp bu besini vücut içerisine almamak için verdiği savaştır. Bu savaş sonucu meydana gelir ve kişide belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Kestane yemenin yanı sıra kestane şekeri ve kestane balı da aynı alerjik nedenlere sebep olabilmektedir.

Kestane Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Bu alerji, lateks ile çapraz reaksiyon denilen olay sonucunda gerçekleşir. Kestane alerjisi de bu reaksiyon kapsamına girer. Lateks içerisindeki proteinlerden bazıları kestane içerisinde de vardır. Bu proteinler kitinazlar olarak bilinir. İnsanların bu proteinlere karşı gösterdiği reaksiyonların adına Lateks Gıda Sendromu adı verilmektedir.

Boğaz kaşınması ve şişmesi, yemek borusu ya da midede ağrı hissetmek, bulantı, kusma, hapşırma, burunda akıntı, göz kızarması, kulak kaşıntısı gibi belirtiler bu sendroma işaret verir. Lateks Sendromu bulunan kişilerde sık sık muz, avokado, havuç, elma, patates, kavun, domates gibi besinlerin alerjisi de görülmektedir. Lateks alerjisine bağlı olarak ceviz, badem, fındık ve kestane tüketildiği zaman ağız içerisinde yanma ve buruşma hissi yaşanır.

Kestane Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Kestane Alerjisi Belirtileri

Kestane alerjisi pek çok belirti ile kendini gösterir. Bu belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Nefes alırken hissedilen burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Konuşurken ya da nefes alırken hırıltı olması

Gözlerde yanma hissi

Gözlerde kızarma

Gözlerin yaşarması

Öksürük

Hapşırma

Ciltte kaşınma ve kızarma

Konuşurken meydana gelen ses kısıklığı

Kusma

Mide bulantısı

Baş ağrısı ve sinüs ağrıları

Yutkunma esnasında güçlük çekme

Keskin bir karın ağrısı

Anafilaksi

Kan basıncında ani düşmeler yaşanması

Egzama

Kaşıntı

Dil, dudak, yüz ve boğazda şişme ve yanma

Kurdeşen

İshal, kabızlık ve hazımsızlık, gaz, karında hissedilen kramplar, mide bağırsak rahatsızlıkları

Nefes alıp verme esnasında hissedilen güçlük hissi

Ciltte deri döküntüleri

Astım

Sık sık hissedilen solunum zorlukları

Göz kararması gibi belirtiler olarak sıralanabilir.

Kestane Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Kestane alerjisinin belirlenmesi için sağlık kuruluşlarının ya da hastanelerin alerji bölümlerinden test yaptırılması gerekir. Kestane alerjisinin kesin bir tedavisi yoktur. Kişi eğer böyle bir hastalığa ya da alerjiye sahipse içerisinde kestane bulunduran besinlerden ve yiyeceklerden uzak durmalıdır. Bir hekime başvurulduğu zaman, eğer bu alerji sık sık yaşanıyor ve tekrar ediyorsa, alerjiye bağlı olarak farklı farklı semptomlar yaşanıyorsa hekim kortikosteroid krem ya da antihistaminik ilaç tedavisi uygulaması yapacaktır.

Kestane Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kestane Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Savaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kestane Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kestane Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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