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Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü - Son Dakika

Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü

30.10.2021 13:52

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin dün akşamki açılış töreni sonrası yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Caddede kendilerini görüp şaşıran vatandaşlarla fotoğraf çekilen iki isim, bir ara kestane tezgahının başına geçip ikramda bulundular.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Yıldırım ve Varank'ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi.

İstiklal'de renkli anlar! Vatandaşlar, kestane tezgahının başında Bakan Mustafa Varank'la Binali Yıldırım'ı buldu

KESTANE DAĞITTILAR

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İstiklal'de renkli anlar! Vatandaşlar, kestane tezgahının başında Bakan Mustafa Varank'la Binali Yıldırım'ı buldu

"BİNALİ ABİYLE TAKILDIK"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal'de biraz takıldık… Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.

İstiklal'de renkli anlar! Vatandaşlar, kestane tezgahının başında Bakan Mustafa Varank'la Binali Yıldırım'ı buldu
Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü

İstiklal Caddesi, Binali Yıldırım, AK Parti, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü - Son Dakika


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