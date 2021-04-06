'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor - Son Dakika

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

06.04.2021 12:39

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde annelerini trafik kazasında kaybeden üç yavruya 'Kestane' isimli bir kedi süt annelik yapıyor.

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde annelerini trafik kazasında kaybeden üç yavruya 'Kestane' isimli bir kedi süt annelik yapıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından 600 metrekare alana kurulan 'Kedi Köyü'nde engelli, hamile ve yavru kediler barınıyor. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan alanda hayvanların beslenmesi ve sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan Kedi Köyü, yeni sakinlerini de ağırlıyor.

Son olarak annelerini kazada kaybeden üç kedi ihbarı alan barınak ekipleri bildirilen adrese giderek yavruları merkeze getirdi. Burada bakımları yapılan ve henüz gözleri bile açılmamış durumdaki yavrular, beslenmeleri için barınakta yeni yavrulamış 'Kestane' isimli kedinin yanına bırakıldı. Üç yavruyu da kabul eden 'Kestane', kedilerle ilgilenerek acıktığında emzirip karınlarını doyuruyor.

"Kestane isimli kedi üç yavrumuza süt annelik yapıyor"

Geçici Hayvan Barınağı görevlisi Seda Er yaptığı açıklamada, "Biz bir ihbar aldık. Bir tane anne kedimize araba çarpmış ve ölmüş. Üç tane bebeği de ortada kalmış, daha da çok küçükler. Getirdik kedi kasabamıza. Kestane isimli kedimiz de yeni doğum yapmıştı onun da iki tane bebeği var. Belki annelik yapar diye denedik, Kestane çok şükür hemen onları kabul etti. Şimdi 5 tane bebeğe annelik yapıyor" dedi.

"Kısa sürede 25 kedimizi yuvalandırdık"

Kedi Köyü'nün kısa sürede güzel işlere imza attığını kaydeden Er, "Burada bir sürü anne kedimiz var. Bütün kafeslerde zaten hamile veya doğum yapmış kedi bulunuyor. Bir sürü de bebeğimiz var. Yeni sakinlerini ağırlıyor Kedi Köyümüz. Biz de burada çok güzel yuvalandırma yapıyoruz. Bebeklerimizin hepsini görmeye geliyorlar, çoğu gününü bekliyor emzirme bitsin de alıp götürelim diye. Çok güzel oldu burası hem hamile kedilerimizin bir yeri oldu, hem doğan kedilerimizin yaşayacağı evler buluyoruz. Kedi Köyümüz açılalı 1 ay kadar oldu. Biz burada minimum 25 kadar kedimizi yuvalandırdık. Onları sokaktan kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Günün her saatinde ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Seda Er, insanlara kedi bakmanın zor ve kolay yönlerinden bahsettikten sonra yuvalandırma yaptıklarını aktardı.

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

geri dönüşüm, Kırıkkale, Engelli, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor - Son Dakika


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